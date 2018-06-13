Все хоккеисты «Вашингтона», кроме Смита-Пелли, готовы посетить Белый дом

В «Вашингтон Кэпиталз» продолжают размышлять над идеей участия в традиционном визите в Белый дом. Большинство хоккеистов заявили, что будут рады такой возможности.

Темнокожий нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли в очередной раз подтвердил, что он не станет посещать Белый дом. Это связано с расистскими, по его мнению, взглядами президента США Дональда Трампа.

Президент Трамп официально пока не пригласил «Кэпиталз» в Белый дом, но в прошлом большинство профессиональных команд-чемпионов встречались с главой США.

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«Да, это здорово. Почему бы не сходить? Видеть президента — это огромная привилегия, даже если это президент не моей страны», — отметил Евгений Кузнецов.

«Да, с нетерпением жду. Я никогда не был там. Только фотографировался вокруг Белого дома. Будет весело», — добавил Александр Овечкин.