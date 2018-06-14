«Трактор» заключил новое соглашение с форвардом Семёном Кокуёвым, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне 31-летний форвард сыграл 3 матча «регулярки» за «Северсталь», после чего продолжил карьеру в челябинском клубе, где набрал 5 (2+3) очков в 33 матчах регулярного чемпионата и добавил ещё 3 (1+2) очка в 12 матчах плей-офф.

За карьеру в КХЛ нападающий также играл за московское «Динамо». В общей сложности он принял участие в 254 матчах, в которых забросил 37 шайб и сделал 31 результативную передачу при показателе полезности «-21» и 64 штрафных минутах.