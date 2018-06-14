Назаров: Кошечкин заслужил право называться лучшим, он провёл сильный год

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением об игре голкипера «Металлурга» и сборной России Василия Кошечкина, которого считает лучшим российским игроком сезона.

«Василий Кошечкин провёл сильный год. Он играл и в КХЛ, и в сборной России, получал большую нагрузку, но справился с ней. Кошечкин здорово выступил в Корее и вместе с нашей командой стал олимпийским чемпионом. Считаю, что Василий заслужил право называться лучшим», — приводит слова Назарова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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