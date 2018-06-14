«Бостон» подписал контракт с экс-форвардом «Куньлуня»

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» подписал контракт со словацким нападающим Мартином Бакошем, информирует официальный «твиттер» команды. Соглашение с 28-летним хоккеистом подписано на один сезон и функционирует на двусторонней основе.



В сезоне-2017/18 Бакош выступал в чемпионате Чехии за «Либерец», в 52 матчах регулярного чемпионата записав в свой актив 40 (14+26) очков при показателе полезности «0» и 34 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард набрал 5 (2+3) баллов в 10 играх. Также игрок выступал на Олимпийских играх и имеет опыт выступлений в КХЛ за «Куньлунь» и «Слован»