Бигл: не хочу быть помехой для менеджера, но надеюсь остаться в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл рассказал, что готов подождать с вопросами по новому контракту и не хочет отвлекать генерального менеджера Брайана Маклеллана.
«Клуб должен разобраться со многими вопросами, а я не хочу становиться проблемой или помехой для Маклеллана. Я подожду, когда он выйдет на меня сам. Тогда и начнём говорить. Надеюсь, я смогу остаться в команде», — приводит слова Бигла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Освободит ли «Вашингтон» место для Самсонова? 10 кандидатов на летний обмен
Лето-2018 может быть горячим — даже суперзвёзды под угрозой обмена.