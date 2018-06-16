Бигл: не хочу быть помехой для менеджера, но надеюсь остаться в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл рассказал, что готов подождать с вопросами по новому контракту и не хочет отвлекать генерального менеджера Брайана Маклеллана.



«Клуб должен разобраться со многими вопросами, а я не хочу становиться проблемой или помехой для Маклеллана. Я подожду, когда он выйдет на меня сам. Тогда и начнём говорить. Надеюсь, я смогу остаться в команде», — приводит слова Бигла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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