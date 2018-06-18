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Известно условие, при котором Ковальчук готов рассмотреть вариант с «Рейнджерс»

Известно условие, при котором Ковальчук готов рассмотреть вариант с «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

Как сообщает New York Post, российский нападающий Илья Ковальчук по-прежнему входит в сферу интересов «Нью-Йорк Рейнджерс», однако его переход в стан «синерубашечников» маловероятен.

По сообщению источника издания, Ковальчук готов рассмотреть вариант с «Рейнджерс» только при условии того, что генеральный менеджер клуба Джефф Гортон подпишет ещё двоих игроков, которые смогут вернуть «Нью-Йорку» статус претендента на Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что «главными претендентами на Ковальчука являются «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Бостон Брюинз» и «Рейнджерс». Вторую заинтересованную группу образовали «Детройт Ред Уингз», «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз» и «Анахайм Дакс». Впоследствии «Анахайм» отказался от варианта с российским игроком.

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