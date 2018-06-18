Джус: Овечкин шумно отмечает победу в Кубке, но ему теперь позволено всё

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Кристиан Джус поделился впечатлениями от победы в Кубке Стэнли.
«Плей-офф был очень жёстким, серия с „Вегасом“ получилась настоящим сражением, но тем слаще оказалась победа.
Овечкин, Бекстрём и ещё несколько игроков — настоящий хребет нашей команды. Мы всегда смотрим на них, в плей-офф значение их примера было ещё большим. Мы младше них и должны учиться у таких мастеров и дальше.
Овечкин сыграл главную роль и в праздновании, был самым шумным, но никто не чувствовал себя обделённым. Александр так долго мечтал о победе в Кубке, что ему теперь позволено всё», — цитирует Джуса Hockey Sverige.
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