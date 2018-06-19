Реакция журналистки на отставку Барри Тротца во время заседания Сената США

Вчера, 18 июня, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц покинул свой пост. Тренер, выигравший в минувшем сезоне первый Кубок Стэнли в истории клуба, отказался от продления контракта.

Шокирующая новость об отставке канадского специалиста застала людей в самых неожиданных местах. Политическая журналистка NBC Washington Келли Коэн узнала об уходе Тротца во время своей работы на заседании Сената США и не сумела сдержать эмоции, несмотря на серьёзный статус мероприятия.

Реакцию Коэн также можно посмотреть в «твиттере» Дэйва Брауна.

«По-видимому, камера поймала меня во время заседания, но я ни о чём не жалею», — отреагировала Коэн в своём «твиттере».

Подопечные Тротца победили по ходу плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).