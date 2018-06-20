«Витязь» подписал контракт с защитником минского «Динамо» Шинкевичем

Экс-защитник «Динамо» Минск Илья Шинкевич присоединился к подольскому «Витязю». 28-летний хоккеист не будет считаться легионером, так как имеет российское спортивное гражданство.



Шинкевич уже числился игроком «Витязя», однако из-за перебора легионеров был отчислен через несколько месяцев после своего первого прихода в 2015 году.



За минское «Динамо» в прошлом сезоне Шинкевич сыграл 48 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами.



Трансфер Ильи – второй, о котором «Витязь» объявил 20 июня. Ранее состав подольского клуба пополнил соотечественник Шинкевича Николай Стасенко.