«Витязь» подписал контракт с белорусским защитником Стасенко

Как стало известно «Чемпионату», подмосковный «Витязь» заключил контракт с белорусским защитником Николаем Стасенко.

Предыдущие семь сезонов 31-летний защитник провёл в составе череповецкой «Северстали». До выступлений в Череповце ещё два года Николай провёл в хабаровском «Амуре» В минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Стасенко сыграл в 36 встречах, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 5 результативными передачами.

Ранее «Витязь» объявил о подписании контракта с лучшим снайпером чемпионата ВХЛ—2018 и расторжении соглашений с Романом Гораком и Павлом Гороховым.