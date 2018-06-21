Хедман — обладатель «Норрис Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.
Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман стал обладателем «Норрис Трофи». Его соперниками в борьбе за награду были Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз») и Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»).
«Норрис» Хедмана — десятый в истории для шведских защитников. 7 раз обладателем награды становился легендарный защитник «Детройт Ред Уингз» Никлас Линдстрём, дважды — защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон.
Хедман набрал 63 (17+46) очка в 77 матчах регулярного чемпионата, а также 11 (1+10) очков в 17 играх Кубка Стэнли.
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