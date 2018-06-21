Ринне опередил Василевского в борьбе за «Везина Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

«Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — впервые достался финскому голкиперу «Нэшвилл Предаторз» Пекке Ринне. Это также первая индивидуальная награда НХЛ для его клуба.

Напомним, среди финалистов в этой номинации впервые оказался россиянин Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Компанию им составил американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Для самого Ринне это было уже четвёртое попадание в тройку финалистов.

Хеллебайк и Василевский разделили первенство по победам (44), Ринне остался на третьей строчке (42), но был вровень с Андреем по количеству матчей на ноль (по 8). Ринне занял седьмое место по проценту отражённых бросков (92,7%) и пятое — по голам в среднем за матч (2,31). Василевский помог «Тампе» провести лучшую «регулярку» в истории клуба (54 победы).

ВСЕ ИТОГИ ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ СЕЗОНА НХЛ