Источник: Тротц договорился о подписании контракта с «Нью-Йорк Айлендерс»

Барри Тротц в ближайшем времени станет главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.



Барри Тротц работал в «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении четырёх последних сезонов и уволился из клуба через 10 дней после завоевания им своего первого в истории Кубка Стэнли. По ходу сезона североамериканские СМИ сообщали о конфликте Тротца с владельцем команды Тедом Леонсисом. Ранее специалист также работал в «Нэшвилл Предаторз», с которым провёл 1196 матчей.

Тротц сделал Овечкина чемпионом и ушёл. Конец сказке «Вашингтона»? Могли бы и раскошелиться, а теперь надо думать, как жить дальше.

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