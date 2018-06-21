Генменеджер «Чикаго» — о Войнове: не хочу спекулировать слухами

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоус» Стэн Боумэн прокомментировал возможное подписание контракта с российским защитником Вячеславом Войновым.

«Мы не можем говорить о хоккеистах на данный момент. Не хочу спекулировать слухами о ком-либо из игроков, будь то Войнов или другой свободный агент», — приводит слова Боумэна в своём «твиттере» журналист Марк Лазерус.



Напомним, россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он вынужден был уехать из США. Перед тем как получить разрешение со стороны лиги, Войнову нужно оформить американскую визу и разрешение на работу.