Макфи: год назад «Вегас» пытался набрать команду, а теперь обсуждаем наш финал

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал успехи клуба в дебютном сезоне.



«Четыре представителя „Вегаса“ стали обладателями различных наград? Это очень многое для нас значит. Всего год назад мы просто пытались набрать команду на драфте расширения, а сегодня обсуждаем наш проход в финал и то, что четыре человека из нашей организации номинированы на индивидуальные призы, и все четверо их выиграли. Не умаляя заслуг других претендентов, Жерар Галлан проделал феноменальную работу, Дерик Энгелланд — тоже. И, конечно, я очень рад, что приз достался Уиллу Карлссону, потому что в его победе я как раз не был так уж уверен. Просто счастлив за него», — цитирует Макфи официальный сайт НХЛ

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