Миро Аалтонен покинет «Торонто» и вернётся в КХЛ

Финский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Миро Аалтонен покинет канадский клуб, сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер со ссылкой на Тодда Даймонда, агента нападающего.

Следующий сезон Аалтонен собирается провести в КХЛ, в которой уже выступал в сезоне-2016/17. Тогда финн играл за чеховский «Витязь». Он провёл 59 игр, в которых набрал 44 (19+25) очка. После того сезона 25-летний Аалтонен перебрался за океан, где, однако, не провёл ни одной игры за «Мэйпл Лифс».

Напомним, Аалтонен был выбран на драфте НХЛ 2013 года «Анахайм Дакс» в шестом раунде под общим 177-м номером.