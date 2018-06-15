Российский нападающий «Техаса» Денис Гурьянов не смог выиграть Кубок Колдера

Завершилась финальная серия Кубка Колдера в Американской хоккейной лиге. В седьмом матче «Торонто Марлиз» разгромил «Техас Старз» (6:1, 4-3) и стал первым с 2007 года канадским обладателем трофея. При этом в своей истории нынешний фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» выиграл главный трофей АХЛ впервые.

Российский форвард «Старз» Денис Гурьянов вновь находился в запасе. В плей-офф он набрал 5 (2+3) очков в 16 матчах. В составе победителей чемпионом АХЛ стал бывший игрок подмосковного «Витязя» Миро Аалтонен. Финский нападающий забросил 4 шайбы и сделал 9 голевых передач в 20 матчах. Самым ценным игроком плей-офф признан шведский форвард «Марлиз» Андреас Юнссон — 24 (10+14) очка в 16 играх.