Агент Ильи Ковальчука проведёт встречи с четырьмя главными клубами-претендентами

Агент российского нападающего Ильи Ковальчука Джей Пи Бэрри проведёт встречи с четырьмя клубами Национальной хоккейной лиги, являющимися основными претендентами на 35-летнего форварда.
В этот список входят «Бостон Брюинз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс», сообщает инсайдер Пьер Ле Брюн.
Напомним, после вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру.
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