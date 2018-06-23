На драфте НХЛ-2018 были выбраны 73 канадца, 52 американца и 30 шведов

Завершился драфт Национальной хоккейной лиги 2018 года. В ходе мероприятия североамериканские клубы выбрали 20 российских хоккеистов, что стало рекордным показателем за последние 14 лет.



Больше всего хоккеистов было выбрано из Канады — 73. На втором месте оказались представители США — 52 игрока. Среди шведов были выбраны 30 хоккеистов, среди финнов — 16. Также были задрафтованы 11 представителей Чехии, 5 — Словакии, 4 — Швейцарии, 2 — Беларуси, 2 — Германии. По одному хоккеисту было выбрано из Великобритании и Норвегии.

На драфте НХЛ-2018 были выбраны 20 россиян. Это лучший результат с 2004 года