На драфте НХЛ-2018 было выбрано 20 россиян — это лучший результат с 2004 года

Завершился драфт Национальной хоккейной лиги 2018 года. В ходе мероприятия североамериканские клубы выбрали 20 российских хоккеистов, что стало рекордным показателем за последние 14 лет.
Полный список задрафтованных хоккеистов из России:
2. «Каролина» – нападающий, Андрей Свечников
9. «Рейнджерс» – нападающий, Виталий Кравцов
15. «Флорида» – нападающий, Григорий Денисенко
31. «Вашингтон» – защитник, Александр Алексеев
38. «Монреаль» – защитник, Александр Романов
43. «Айлендерс» – нападающий, Руслан Исхаков
49. «Коламбус» – нападающий, Кирилл Марченко
61. «Вегас» – нападающий, Иван Морозов
76. «Торонто» – нападающий, Семён Дер-Аргучинцев
82. «Лос-Анджелес» – нападающий, Булат Шафигуллин
86. «Миннесота» – нападающий, Александр Хованов
90. «Тампа-Бэй» – защитник, Дмитрий Семыкин
114. «Аризона» – вратарь, Иван Просветов
146. «Колорадо» – защитник, Данила Журавлёв
171. «Колорадо» – нападающий, Николай Коваленко
186. «Ванкувер» – нападающий, Артём Манукян
198. «Калгари» – нападающий, Дмитрий Завгородний
202. «Колорадо» – вратарь, Шамиль Шмаков
211. «Торонто» – нападающий, Семён Кизимов
212. «Бостон» – нападающий, Павел Шэн