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На драфте НХЛ-2018 было выбрано 20 россиян — это лучший результат с 2004 года

На драфте НХЛ-2018 было выбрано 20 россиян — это лучший результат с 2004 года
Хоккей / НХЛ

Завершился драфт Национальной хоккейной лиги 2018 года. В ходе мероприятия североамериканские клубы выбрали 20 российских хоккеистов, что стало рекордным показателем за последние 14 лет.

Полный список задрафтованных хоккеистов из России:

2. «Каролина» – нападающий, Андрей Свечников

9. «Рейнджерс» – нападающий, Виталий Кравцов

15. «Флорида» – нападающий, Григорий Денисенко

31. «Вашингтон» – защитник, Александр Алексеев

38. «Монреаль» – защитник, Александр Романов

43. «Айлендерс» – нападающий, Руслан Исхаков

49. «Коламбус» – нападающий, Кирилл Марченко

61. «Вегас» – нападающий, Иван Морозов

76. «Торонто» – нападающий, Семён Дер-Аргучинцев

82. «Лос-Анджелес» – нападающий, Булат Шафигуллин

86. «Миннесота» – нападающий, Александр Хованов

90. «Тампа-Бэй» – защитник, Дмитрий Семыкин

114. «Аризона» – вратарь, Иван Просветов

146. «Колорадо» – защитник, Данила Журавлёв

171. «Колорадо» – нападающий, Николай Коваленко

186. «Ванкувер» – нападающий, Артём Манукян

198. «Калгари» – нападающий, Дмитрий Завгородний

202. «Колорадо» – вратарь, Шамиль Шмаков

211. «Торонто» – нападающий, Семён Кизимов

212. «Бостон» – нападающий, Павел Шэн

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