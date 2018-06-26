Пять клубов НХЛ интересуются Нэшем

Хоккейный инсайдер Даррен Дрегер сообщает о заинтересованности со стороны как минимум пяти клубов в форварда Рике Нэше. Нападающий не может договориться с «Бостон Брюинз» о новом контракте и 1 июля станет неограниченно свободным агентом.



Ранее сообщалось, что серьёзный интерес к Нэшу выказывает его бывшая команда «Коламбус Блю Джекетс».



34-летний Нэш перешёл в «Бостон» 25 февраля в рамках обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс». Сыграв 11 матчей за «Брюинз», он получил сотрясение мозга и вернулся в состав только в плей-офф, проведя там 12 игр.