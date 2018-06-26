Владелец «Каролины»: такие игроки, как Свечников и Ахо, поднимут бренд клуба

Владелец клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Том Дандон рассказал, что сейчас его команда не имеет большой популярности.



«Я думаю, бренд нашей команды находится в нижней части спектра профессиональных клубов Америки и НХЛ в частности. Поскольку бренд сейчас начинает развиваться заново, такие игроки, как Себастьян Ахо и Андрей Свечников, а также тренер Род Бриндамор, будут определять и поднимать наш бренд», — приводит слова Дандона NBC Sports.

9 россиян, выбранных в первой тройке первого раунда драфта НХЛ Андрею Свечникову есть с кого брать пример.

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