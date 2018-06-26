«Торонто» сделал квалификационные предложения Нюландеру и ещё пяти игрокам

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» сделал квалификационные предложения пяти своим хоккеистам, информирует Sportsnet. Предложения о продлении контракта получили Вильям Нюландер, Андерс Джонссон, Фредерик Готье, Миро Аалтонен, Джастин Холл и Мартин Маричин.



Из шести игроков только 22-летний Нюландер был твёрдым игроком основного состава. В 82 играх регулярного чемпионата сезона-2017/18 хоккеист набрал 61 (20+41) балл. Аалтонен собирается вернуться в КХЛ, где уже выступал в сезоне-2016/17. Тогда финн играл за чеховский «Витязь».



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