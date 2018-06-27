Бывший форвард «Торпедо» Иван Захарчук стал игроком «Северстали»

«Северсталь» в своём «твиттере» объявила о заключении контракта с нападающим Иваном Захарчуком. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

По ходу минувшего сезона 29-летний нападающий покинул ХК «Сочи» и перешёл в «Торпедо». За «леопардов» российский форвард сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил 1 шайбу. За нижегородский клуб Захарчук набрал 9 (4+5) очков в 28 матчах «регулярки». В 4 матчах плей-офф очков набрать не удалось.

Всего за карьеру в КХЛ Иван принял участие в 99 играх, забросил 18 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «-10» и 42 штрафных минутах.