Sporting News: самая большая проблема Ковальчука — это возраст

Обозреватель портала Sporting News Адам Гретц прокомментировал недавнее заключение трёхлетнего контракта нападающего Ильи Ковальчука с «Лос-Анджелес Кингз».

«Ковальчуку уже 35 лет, и возраст — это самый главный аспект, на который нам нужно смотреть. Не следует ждать, что он будет тем самым парнем, способным забивать по 40 голов за сезон. За последние пять лет ни один хоккеист в возрасте 35 и старше не забросил более 30 шайб за чемпионат, и только восемь игроков забили более 25. Также только восемь набрали 60 очков и более, а до отметки в 70 баллов добрался только Джо Торнтон. Все эти люди также когда-то были на своём пике, но все они последовательно играли в НХЛ, за исключением Яромира Ягра. Мы видели их близко, видели, на что они способны.

Эксперт по хоккейной аналитике Роб Воллман составил так называемый «коэффициент перехода» из одной лиги в другую. Для КХЛ он составляет 80% — именно столько будет составлять результативность хоккеиста после приезда в НХЛ. Для Ковальчука это означает, что показатели за два года в КХЛ (30 голов и 70 очков за 60 матчей) можно перевести в 35 голов и 75 очков за 82 матча за «Лос-Анджелес». Вопрос в том, выглядит ли этот уровень цифр реалистичным. Тот же Радулов после приезда в НХЛ набирает около 65% от количества своих очков в России — для Ковальчука это составит 29 голов и 66 баллов. В то же время, стоит признать, что Илья — хорошая краткосрочная помощь для «Кингз», которая должна дать команде импульс», — отметил Гретц.