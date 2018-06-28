Бурк: Беттмэн 15 лет тушил пожар в НХЛ, у нас было много проблем

Известный в прошлом игрок, а ныне хоккейный функционер Брайан Бурк выразил уверенность, что включение комиссара лиги Гэри Беттмэна в Зал славы является заслуженным.
«При Беттмэне НХЛ стала развиваться с огромной скоростью в последние годы. Я начал работать с ним в 1993 году, стал одним из первых, кого он пригласил в лигу. Я очень горжусь, что работал на него. Он в течение 15 лет тушил пожар. У нас были проблемные клубы, командам приходилось переезжать… Но он продолжал гнуть свою линию. Сейчас лига твёрдо стоит на ногах, решены вопросы с профсоюзом, заключены выгодные телевизионные соглашения. Это его заслуга. Приятно было следить за ним», — цитирует Бурка официальный сайт лиги.
25 лет Беттмэна в НХЛ. Это он не отпустил игроков на ОИ, и все послушались
Глава НХЛ находится на своём посту уже четверть века и уходить явно не собирается.