Врана: почти ничего не помню из празднования чемпионства с «Вашингтоном»

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана сообщил, что плохо помнит дни, когда он с партнёрами праздновал завоевание Кубка Стэнли.

«Это было, безусловно, долгое празднование, тем более это первая победа «Вашингтона» в истории, поэтому все наслаждались этим. И праздник был определённо долгим и насыщенным. При этом я почти ничего не помню», — сказал Врана в эфире чешского телеканала Nova.

Напомним, после завоевания «Вашингтоном» Кубка Стэнли Врана «набил» на левом запястье изображения главного трофея НХЛ и двух клюшек, а также три звезды в цветах «Кэпиталз».