Нападающий «Лос-Анджелеса» Браун успеет восстановиться к началу сезона

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс рассказал о ходе восстановления нападающего Дастина Брауна, который в апреле перенёс операцию на руке. В 81 игре регулярного чемпионата-2017/18 33-летний игрок набрал 61 (28+33) балл при показателе полезности "+31" и 58 минутах штрафа.



«Ситуация с Брауном сейчас именно такая, как мы и ожидали. Мы полагаем, что он полностью восстановится, сможет тренироваться и будет готов к сезону на 100%», — приводит слова Стивенса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.