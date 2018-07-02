Бывший защитник «Ак Барса» Стефан Эллиотт стал игроком «Питтсбурга»

«Питтсбург Пингвинз» в своём официальном «твиттере» объявил о подписании двусторонних контрактов с четырьмя игроками. Это вратарь Джон Мьюз, защитники Зак Тротман и Стефан Эллиотт, а также нападающий Джимми Хэйз.

Все игроки получили однолетние соглашения с зарплатой на уровне НХЛ в размере $ 650 тыс. 28-летний Хэйз в минувшем сезоне набрал 9 (3+6) очков в 33 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Джерси Дэвилз» при показателе полезности «-2».

27-летний Тротман провёл 4 матча в НХЛ за «Питтсбург», а в АХЛ набрал 17 (7+10) очков в 49 матчах при полезности «+24».

29-летний Мьюз выступал за фарм-клуб «Филадельфии Флайерз» в АХЛ, а большую часть сезона провёл в ECHL.

27-летний Эллиотт набрал 21 (4+17) очко в 34 матчах за шведский «ХВ-71» и попал в состав сборной Канады на Олимпиаду в Пхёнчхане, где сыграл 2 матча. В сезоне-2016/17 он играл в КХЛ за «Ак Барс».