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Шведский защитник «Металлурга» Матушкин не будет считаться легионером в КХЛ

Шведский защитник «Металлурга» Матушкин не будет считаться легионером в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Шведский защитник магнитогорского «Металлурга» Максим Матушкин не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил ТАСС вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин.

«У нас ведётся серьёзная работа на уровне Федерации хоккея России и Минспорта, практически все документы по нему уже оформлены. Поскольку Матушкин является гражданином России и недавно в Челябинской области получил новый российский паспорт, то он интересен сборной, что ФХР тоже подтвердила. По оформлению документов уже сделано 90% работы, он никогда не играл за другие национальные команды, и я надеюсь, что вопрос практически решён», — сказал Величкин.

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