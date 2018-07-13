Белорусский форвард не будет считаться легионером в «Адмирале»

Белорусский форвард Никита Феоктистов в сезоне-2018/19 не будет считаться легионером в «Адмирале», информирует belarushockey.com.

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Уроженец Гродно заявлен как гражданин России. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 13 матчей в ВХЛ за «Рубин», где набрал 7 (1+6) очков, после чего получил серьёзную травму и выбыл до конца сезона. Хоккеист не имеет опыта выступлений в КХЛ.

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе «Сокола». В общей сложности он принял участие в 20 играх, в которых забросил 2 шайбы и сделал 9 результативных передач. В МХЛ на счету Феоктистова 76 (28+48) очков в 90 играх.

Ранее стало известно, что белорус Николай Стасенко не будет считаться легионером в «Витязе».