Игроки СКА вышли из отпуска и проходят медосмотр

Игроки СКА вышли из отпуска и проходят медосмотр в одной из клиник в центре Санкт-Петербурга, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

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Сегодня, 13 июля, осмотр прошли защитники Роман Рукавишников, Андрей Зубарев, Василий Токранов, а также нападающие Ярно Коскиранта, Евгений Кетов и Алексей Кручинин.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга занял первое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2017/18. В розыгрыше Кубка Гагарина петербуржцы дошли до финала Западной конференции, где уступили московскому ЦСКА (2-4).