Хеллебайк: хочу, чтобы все ребята остались в «Виннипеге», нам нужен каждый

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, подписавший шестилетний контракт с клубом на $ 37 млн, с оптимизмом высказался о перспективах команды.

«Хочу, чтобы все ребята, которые являются ограниченно и не ограниченно свободными агентами, остались в команде, и желательно на долгий срок. Я действительно считаю, что нам нужен каждый человек. Знаю, у нас хороший генеральный менеджер, и верю, что ребята понимают, какая у нас команда. У нас есть всё для победы», — сказал Хеллебайк в интервью официальному сайту НХЛ.