«Виннипег» подписал шестилетний контракт с Хеллебайком на $ 37 млн

«Виннипег Джетс» заключил шестилетний контракт с голкипером Коннором Хеллебайком, сообщает пресс-служба канадского клуба.



По информации источника, 25-летний страж ворот заработает за указанный период $ 37 млн. Хеллебайк выступает в НХЛ с 2015 года, всё это время он оберегает последний рубеж «Джетс».



В минувшем розыгрыше НХЛ Коннор провёл 67 матчей в рамках регулярного сезона, одержав 44 победы и 6 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. В среднем за игру он пропускал 2,36 шайбы и отражал 92,4% бросков. В плей-офф на счету Хеллебайка 9 побед в 17 матчах, в среднем за матч он пропускал 2,36 шайбы и отражал 92,2% бросков.

Вратарь «Виннипега» занял второе место в голосовании за приз «Везина трофи», который вручается лучшему голкиперу регулярного сезона НХЛ.