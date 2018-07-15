«Витязь» в следующем сезоне будет играть на площадке «финского» размера

Хоккейный клуб «Витязь» сообщил, что перейдёт на площадку «финского» размера.



В ледовом дворце «Витязь» в Подольске на открытой тренировке команды, проходившей в воскресенье, продемонстрировали новую хоккейную коробку, монтаж которой проводится на основной арене. Хоккейная коробка финской производственной компании «Райта» привезена в Подольск в начале июля, монтаж по плану будет завершён к началу августа.



«Хоккейная коробка европейского размера 28 на 60 метров будет установлена в ближайшее время, и чемпионат «Витязь» начнёт на новой площадке. Хоккей на площадке подобного размера, по нашему мнению, будет более быстрым, динамичным, контактным. И в то же время безопаснее для игроков, потому что финская коробка предусматривает не только уменьшение размеров площадки по ширине, но и мягкие плавающие борты. Этот шаг – наше желание и требование времени, а также рекомендации со стороны КХЛ», — рассказал президент клуба Михаил Головков.

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