«Нефтехимик» перейдёт на финский формат площадки

«Нефтехимик» с сезона-2018/19 перейдёт на финский формат площадки на домашней арене. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Раил Якупов.

«В планах поменять хоккейную площадку до 15 июня. Она будет не канадских размеров, а финских. У наших бортов истёк срок эксплуатации, и они у нас очень жёсткие. И я скажу, не просто жёсткие, а самые жёсткие в лиге. Они у нас бетонные. Теперь борта должны быть другие, травмобезопасные. И звук будет другой, и стёкла выше на 70 сантиметров. Шайба будет меньше уходить, остановок игры станет меньше», – цитирует Якупова «Спорт Бизнес online».

Домашним стадионом «Нефтехимика» является «Нефтехим-арена» с вместимостью 6000 зрителей.

В хоккее существуют три основных размера площадок – европейский вариант, или большая площадка размером 30 м х 60 м, канадский вариант (25,9 м х 60,96 м), на аренах такого размера играют в НХЛ. Финский вариант является промежуточным – 28 м х 60 м.