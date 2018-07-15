«Баффало» заключил годичное соглашение с форвардом Дэниелом О'Рейганом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» заключил соглашение с 24-летним нападающим Дэниелом О'Рейганом. Контракт носит двусторонний характер и рассчитан на один сезон, информирует CapFriendly.



При выступлениях за команду НХЛ О’Рейган может заработать $ 874,125 тыс., а минимальная годовая зарплата в АХЛ составит $ 70 тыс.



В минувшем сезоне Дэниел успел поиграть в системе не только «Баффало», но и «Сан-Хосе Шаркс». Всего на его счету 21 матч НХЛ, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-2» и двух штрафных минутах.

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