Трамп подарил Путину хоккейную майку с фамилией Овечкина

Президент США Дональд Трамп преподнес в подарок президенту России Владимиру Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз».



«Президент Трамп подарил майку Овечкина и шайбу», — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



В свою очередь, Владимир Путин сделал американскому лидеру подарок, также выдержанный в спортивной тематике. Трамп получил официальный мяч с чемпионата мира-2018 по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Овечкин – со звёздами футбола и кубком. Как хоккеисты смотрели финал ЧМ Малкин болел за французов, Радулов – за хорватов.