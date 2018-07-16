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Трамп подарил Путину хоккейную майку с фамилией Овечкина

Трамп подарил Путину хоккейную майку с фамилией Овечкина
Хоккей / Прочие

Президент США Дональд Трамп преподнес в подарок президенту России Владимиру Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз».

«Президент Трамп подарил майку Овечкина и шайбу», — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В свою очередь, Владимир Путин сделал американскому лидеру подарок, также выдержанный в спортивной тематике. Трамп получил официальный мяч с чемпионата мира-2018 по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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