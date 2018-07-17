В Москве откроют памятник Анатолию Тарасову в честь его 100-летия

В декабре в Москве появится памятник заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову, информирует ТАСС. Об этом сообщил трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Открытие памятника будет приурочено к столетию Тарасова, который родился 10 декабря 1918 года. Установка монумента была инициирована фондом Карелина при одобрении членов семьи Тарасова, идею поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. Монумент будет установлен у станции метро «ЦСКА», открытой в феврале нынешнего года. Эскизы готовят скульпторы Георгий Франгулян, Олег Закоморный и Михаил Плохоцкий, которые уже в июле представят свои работы архитектурному совету Москвы.

«Первым, кому эта идея пришла в голову, был представитель нашего фонда Леонид Шайман — хоккеист, был начальником СКА (Новосибирск), он соприкасался с Тарасовым. Ничего не бывает случайно — столетие Тарасова, победа наших хоккеистов на Олимпийских играх в Пхёнчхане, это знак, это его наследие. Шайман встретился с Татьяной Анатольевной Тарасовой, они обсудили проект и решили за него взяться.

Тарасов, учитывая то, что я о нём слышал, был одержим хоккеем. Это был категорически самобытный и в трактовках побед, и в оценке команды человек. Его изнуряющие тренировки для меня являются неотъемлемым требованием в работе, ведь после них игра уже не кажется тебе такой тяжелой. Мы хотим выразить уважение человеку, создавшему победные традиции отечественной школы хоккея.

Это не просто создание памятника — это и приглашение к разговору об Анатолии Тарасове, о его роли в истории отечественного и мирового хоккея, о восприятии спорта и о закономерностях успеха, о мужестве и победе», — подчеркнул Карелин.

Под руководством Тарасова московский ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР (1948-1950, 1955, 1956, 1958-1960, 1963-1966, 1968, 1970-1973, 1975), сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза — Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введён в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введён в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.