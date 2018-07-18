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«Торпедо» расторгло контракт с защитником Джонатоном Блумом

«Торпедо» расторгло контракт с защитником Джонатоном Блумом
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» расторгло контракт с защитником Джонатаном Блумом, информирует нижегородский клуб в своём телеграм-канале.

«Американский защитник Джонатон Блум не будет выступать в составе «Торпедо». Хоккеист покинул нижегородский клуб по семейным обстоятельствам. Контракт между клубом и игроком расторгнут по соглашению сторон без взаимных претензий», — сообщается в заявлении клуба.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Адмирал» и ХК «Сочи». Он сыграл за эти команды в общей сложности 58 матчей, набрав 26 (2+24) очков при показателе полезности «-3». 25 мая 2018 года Блум заключил контракт с «Торпедо».

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