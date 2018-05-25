«Торпедо» подписало защитника Джонатона Блума и форварда Эндрю Кэйлофа

Нижегородское «Торпедо» заключило контракты с двумя легионерами, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Одним из двух новичков стал экс-защитник ХК «Сочи» и владивостокского «Адмирала» Джонатон Блум. В минувшем сезоне он сыграл за эти команды в общей сложности 58 матчей, набрав 26 (2+24) очков при показателе полезности «-3».

Ещё одним приобретением клуба стал 27-летний канадский нападающий Эндрю Кэйлоф, который прошлый сезон провёл в чемпионате Швеции, выступая за «Векшё». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 (24+17) очко. В плей-офф принял участие в 13 встречах, записав в актив 9 (5+4) результативных баллов.