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Новички минского «Динамо» определились с игровыми номерами

Новички минского «Динамо» определились с игровыми номерами
Хоккей / КХЛ

Новички хоккейного клуба «Динамо» (Минск) определились с игровыми номерами на следующий сезон, информирует официальная группа минского клуба во «ВКонтакте».

Защитники:

Кирилл Готовец (2), Патрик Уиркош (28), Илья Хохлов (32), Олег Евенко (42);

Нападающие:

Илья Литвинов (9), Артём Артёмов (17), Александр Когалёв (19), Иван Дроздов (33), Андрей Костицын (46), Сергей Костицын (74), Бо Беннетт (78) и Максим Парфеевец (92).

Номер финского нападающего Теэму Пулккинена на данный момент не известен.

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Минское «Динамо» в сезоне-2018/19 проведёт три матча на «Чижовка-Арене»
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