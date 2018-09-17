Шумаков провёл первую тренировку в составе «Вашингтона»

Российский форвард Сергей Шумаков, подписавший однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», провёл первую тренировку в составе действующего победителя Кубка Стэнли.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Вашингтона» в сети «Инстаграм».



Ранее хоккеист пропустил старт тренировочного лагеря в связи с тем, что решал вопрос с получением визы. Россиянин будет выступать в столичной команде под 17-м номером.



27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.



В 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 Шумаков набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности «+10». В 11 играх плей-офф форвард заработал 4 (2+2) балла.