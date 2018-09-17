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«Автомобилист» одолел «Спартак», одержав седьмую победу подряд

«Автомобилист» одолел «Спартак», одержав седьмую победу подряд
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» потерпел поражение в домашней игре с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 2:4. Подопечные Андрея Мартемьянова продолжают идти по сезону без поражений, у них седьмая победа подряд. «Спартак» проигрывает третий матч кряду.

Счёт в матче открыли гости, на 4-й минуте голом отметился защитник Кирилл Лямин. Через несколько минут Робин Ганзл сумел восстановить равновесие на табло. Во втором периоде у «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Александр Кучерявенко и Дэн Секстон, на что хозяева ответили голом Вячеслава Лещенко. После третьего пропущенного гола вратарь «Спартака» Никита Беспалов был заменён на Юлиуса Гудачека. Точку в матче поставила шайба Стефана Да Косты в третьем периоде.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2 : 4
1:1, 1:2, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Лямин (Паре) – 03:39 (4x4), 1:1 – Ганзл (Лещенко, Дыбленко) – 08:12 (5x5), 1:2 – Кучерявенко (Егоршев, Крикунов) – 22:56 (5x5), 1:3 – Секстон (Крикунов, Миловзоров) – 27:48 (5x4), 2:3 – Лещенко (Зубов, Кутейкин) – 38:15 (5x4), 2:4 – Да Коста – 55:27 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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