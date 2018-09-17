«Автомобилист» одолел «Спартак», одержав седьмую победу подряд

Московский «Спартак» потерпел поражение в домашней игре с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 2:4. Подопечные Андрея Мартемьянова продолжают идти по сезону без поражений, у них седьмая победа подряд. «Спартак» проигрывает третий матч кряду.



Счёт в матче открыли гости, на 4-й минуте голом отметился защитник Кирилл Лямин. Через несколько минут Робин Ганзл сумел восстановить равновесие на табло. Во втором периоде у «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Александр Кучерявенко и Дэн Секстон, на что хозяева ответили голом Вячеслава Лещенко. После третьего пропущенного гола вратарь «Спартака» Никита Беспалов был заменён на Юлиуса Гудачека. Точку в матче поставила шайба Стефана Да Косты в третьем периоде.

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