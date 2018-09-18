И. Зубов — о шансах на победу над «Автомобилистом»: если бы да кабы

Нападающий «Спартака» Илья Зубов подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (2:4).



«Ну, если бы да кабы, у бабушки в саду, сами знаете, что росло… Так что сложно сказать, переломили мы бы ход встречи или нет. Не засчитали третью шайбу, значит, не засчитали, что поделать. Должны были продолжать играть, сравнивать, но не получилось, к сожалению.



Руки после четвёртой шайбы в наши ворота не опускали, конечно. Продолжали играть, но не всё сложилось.



Моменты у нас действительно были, но забить многое не получилось. Мало у нас пока получается в большинстве, поэтому надо дальше тренироваться и стараться забить как можно больше.



Не могу кого-то выделить отдельно из соперников, с которыми уже провели матчи, сейчас все коллективы очень сильные. „Автомобилист“ — хорошая команда, у них много исполнителей высокого уровня, поэтому они на первом месте», — сказал Зубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Габрусевым.

«Автомобилист» одолел «Спартак», одержав седьмую победу подряд