Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Главный арбитр КХЛ объяснил, почему судьи отменили гол Карсумса «Автомобилисту»

Главный арбитр КХЛ объяснил, почему судьи отменили гол Карсумса «Автомобилисту»
Хоккей / КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой нападающего «Спартака» Мартиньша Карсумса в матче регулярного чемпионата с «Автомобилистом» (2:4). Этот момент произошёл при счёте 3:2 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

«Есть правила игры в хоккей, в которых чётко прописано, что такое контроль шайбы. Шайба должна быть на крюке, на контроле. Третий гол Мартиньша Карсумса из «Спартака» в матче с «Автомобилистом» был отменён правильно. Такой же момент был с Талгатом Жайлауовым в прошлом году. Раз «Автомобилист» брал челлендж на «вне игры», зная, что команда в случае ошибки могла получить две минуты, значит, они определили, что был офсайд», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Посмотреть видео момента также можно на официальном сайте КХЛ.

Карсумс — о незасчитанной шайбе: обидно, у нас же лучший судья в мире!
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент