«Каролина» обыграла «Тампу», Зыков и Свечников отметились заброшенными шайбами

Завершился очередной предсезонный матч в НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал на домашнем льду «Каролину Харрикейнз» и потерпел поражение — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей. На счету его одноклубника Валентина Зыкова заброшенная шайба. Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Мэттью Джозеф.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков по воротам. Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 46 секунд, совершил три броска и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2. Российский защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев отметился голевой передачей. Россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин участия во встрече не принимали. Илья Самсонов отразил 9 бросков из 11.