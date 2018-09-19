Форвард «Баффало» Райнхарт подписал контракт на два года и $ 7,3 млн

Нападающий Сэм Райнхарт подписал двухлетний контракт с «Баффало Сэйбрз», информирует официальный сайт американского клуба.



По условиям нового договора, среднегодовая зарплата игрока составит $ 3,65 млн. 22-летний канадский хоккеист был выбран под вторым номером на драфте-2014.



В сезоне-2017-18, который стал для Райнхарта третьим полноценным в лиге, он провёл 82 игры в регулярном чемпионате и набрал 50 (25+25) очков при показателе полезности «+24» и 26 минутах штрафного времени. Канадец установил личный рекорд по количеству матчей, голов и результативных передач.



В 2016 году Райнхарт помог сборной Канады завоевать золото чемпионата мира, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге. В финальной игре канадцы обыграли финнов со счётом 2:0.

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