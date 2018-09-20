Хет-трик Андрея Костицына принёс минскому «Динамо» победу в Череповце

В Череповце местная «Северсталь» потерпела поражение во встрече с минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Александра Гулявцева проиграли три матча подряд.



Во втором периоде гости обеспечили себе солидное преимущество в три шайбы, точными бросками отметились Теэму Пулккинен и Андрей Костицын, оформивший дубль. В третьей 20-минутке нападающий Александр Бумагин размочил счёт, но третья шайба Андрея Костицына установила счёт 4:1, продержавшийся до финальной сирены.

Посмотреть видео с опасными моментами и заброшенными шайбами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19