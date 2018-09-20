Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Хет-трик Андрея Костицына принёс минскому «Динамо» победу в Череповце

Хет-трик Андрея Костицына принёс минскому «Динамо» победу в Череповце
Хоккей / КХЛ

В Череповце местная «Северсталь» потерпела поражение во встрече с минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Александра Гулявцева проиграли три матча подряд.

Во втором периоде гости обеспечили себе солидное преимущество в три шайбы, точными бросками отметились Теэму Пулккинен и Андрей Костицын, оформивший дубль. В третьей 20-минутке нападающий Александр Бумагин размочил счёт, но третья шайба Андрея Костицына установила счёт 4:1, продержавшийся до финальной сирены.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2018, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
1 : 4
0:0, 0:3, 1:1
Динамо Мн
Минск
0:1 – Пулккинен (Казионов, Уиркош) – 29:20 (5x5), 0:2 – Костицын (Лисовец, Костицын) – 31:19 (5x5), 0:3 – Костицын (Костицын, Китаров) – 33:17 (5x4), 1:3 – Бумагин (Васильев) – 45:00 (5x5), 1:4 – Костицын (Китаров, Готовец) – 54:15 (5x5)

Посмотреть видео с опасными моментами и заброшенными шайбами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент