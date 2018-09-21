Сегин: мне 26 лет, я чувствую, что у меня осталось мало времени

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин поделился ожиданиями от предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги.

«С точки зрения побед моё время начинает уходить? До этого лета подобных ощущений у меня не было. Я понял, что готовлюсь провести девятый сезон, достичь отметки в 600 матчей, мне 26 лет. Так что теперь я чувствую, что времени осталось мало. Так что очень хочется поскорее добиться командного успеха, а не просто провести хороший сезон. Потому что успешные регулярные сезоны у меня случались. В прошлом я забил 40 голов, но в конце концов сидел и смотрел финал Кубка Стэнли по телевизору. А потом настал июль, я стал тренироваться и задумался о том, что я об этом всём думаю. Да, ты усердно работал и всё такое, но потом ты вспоминаешь конкретные матчи, где мог сыграть лучше, и думаешь, что, возможно, именно поэтому мы не попали в плей-офф. Или это произошло из-за того, что в каком-то овертайме мне не удалось забить.

Насколько близки мы к цели? Думаю, что близко. Вообще, мы близко уже пару лет. На бумаге у нас есть всё необходимое. Есть вратарь, защитники, молодёжь, глубина состава и форварды. Надо просто собрать всё вместе. Надо продолжать работать над тем, как всё это свести вместе. В прошлом году нам удавались хорошие отрезки, так что в этом надо продолжить», — цитирует Сегина официальный сайт НХЛ.